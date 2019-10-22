2019-10-22T17:21:44+03:00
Общество

Ямальские семьи могут рассчитывать на повышенный материнский капитал

Со следующего года его размер увеличится до полумиллиона рублей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства ЯНАОФото пресс-службы правительства ЯНАО
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На Ямале с 1 января 2020 года увеличат размер материнского капитала. С 350 тысяч рублей он вырастет до полумиллиона рублей. Повышение составит 150 тысяч рублей.

- Это существенный рост, - отметил на встрече с журналистами губернатор Дмитрий Артюхов, - Мы его распространяем не только на третьего ребенка. Он неоднократно с каждым ребенком будет предоставляться.

Глава округа напомнил, что средства материнского капитала на Ямале можно направить на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи. Выделяемую сумму также можно потратить на приобретение или строительство жилья на территории округа, погасить взятую ранее ипотеку.

Следует отметить, что на Ямале активно внедряются различные виды поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации в регионе. В этом смысле округ опережает многие субъекты Российской Федерации.

Об этом говорит и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Накануне он призвал регионы не рассчитывать только на федерацию при реализации нацпроектов, а концентрировать собственные ресурсы на ключевых направлениях в своей зоне ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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