Коммунальщики Когалыма готовы к снегопадам
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в Когалыме будет понижаться, сопровождаясь осадками в виде снега. Как сообщили в УЖКХ Когалыма, коммунальные службы города готовы к зимнему сезону.
Так, по информации директора МБУ «КСАТ», вся снегоуборочная техника прошла подготовку для работы в зиму 2019-2020 годов.
- 8 и 9 октября в преддверии сезона мы провели подготовку и обязательный технический осмотр, техника исправна и готова к работе. Закуплено необходимое количество песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорог, - пояснил Владимир Буланый, директор предприятия. - Очистка проезжей части будет проводиться круглосуточно в две смены: днем и ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU