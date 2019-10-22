2019-10-22T15:00:39+03:00
Общество

Коммунальщики Когалыма готовы к снегопадам

Вся техника прошла подготовку к зиме
Алена Кульмухаметова
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Коммунальщики Когалыма готовы к снегопадам. Фото с сайта администрации города КогалымКоммунальщики Когалыма готовы к снегопадам. Фото с сайта администрации города Когалым
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По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в Когалыме будет понижаться, сопровождаясь осадками в виде снега. Как сообщили в УЖКХ Когалыма, коммунальные службы города готовы к зимнему сезону.

Так, по информации директора МБУ «КСАТ», вся снегоуборочная техника прошла подготовку для работы в зиму 2019-2020 годов.

- 8 и 9 октября в преддверии сезона мы провели подготовку и обязательный технический осмотр, техника исправна и готова к работе. Закуплено необходимое количество песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорог, - пояснил Владимир Буланый, директор предприятия. - Очистка проезжей части будет проводиться круглосуточно в две смены: днем и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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