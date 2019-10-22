Коммунальщики Когалыма готовы к снегопадам

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-22T15:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в Когалыме будет понижаться, сопровождаясь осадками в виде снега. Как сообщили в УЖКХ Когалыма, коммунальные службы города готовы к зимнему сезону.

Так, по информации директора МБУ «КСАТ», вся снегоуборочная техника прошла подготовку для работы в зиму 2019-2020 годов.

- 8 и 9 октября в преддверии сезона мы провели подготовку и обязательный технический осмотр, техника исправна и готова к работе. Закуплено необходимое количество песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорог, - пояснил Владимир Буланый, директор предприятия. - Очистка проезжей части будет проводиться круглосуточно в две смены: днем и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU