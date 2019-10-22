В Нижневартовске акция «Теплый город» завершилась развешиванием кормушек

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-22T14:54:10+03:00

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Сегодня, 22 октября, в Нижневартовске состоялась кульминация акции «Тёплый город». Участники проекта развесили кормушки для птиц во дворах своих домов, на территориях учреждений.

По данным городской администрации, всего Нижневартовск украсят более 450 скворечников. Участники проекта собрались в парке Победы, где состоялась массовая установка «домов» для пернатых. Несколько десятков стилизованных под акцию кормушек развешены на деревьях. Вместе с ребятами, мастерившими кормушки, в акции примет участие глава города Василий Тихонов, экологи и все неравнодушные вартовчане.

Символом акции стал тематический арт-объект - большая кормушка, которую также разместили в парке. Так что у нижневартовцев теперь появилось ещё одно место для интересных фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU