2019-10-22T14:10:45+03:00
Общество

Трех человека спасли пожарные Югры в минувшие сутки

Пострадавшим понадобилась помощь медиков
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Три человека спасли пожарные Югры в минувшие сутки. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреТри человека спасли пожарные Югры в минувшие сутки. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Два крупных пожара произошли в жилых домах городов Лянтор и Урай за последние сутки.

По данным МЧС по ХМАО-Югре, в половине седьмого вечера поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме в 10-м микрорайоне Лянтора.

В считанные минуты по указанному адресу прибыли пожарные расчёты и обнаружили, что из окон второго этажа идет дым. Как оказалось, горела двухкомнатная квартира. Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов и направились в горящую квартиру. Соседи сообщили, что в квартире может находиться хозяин жилого помещения.

- В квартире отсутствовала видимость, кругом плотный дым, - рассказывает начальник караула Владимир Тиртока. – В комнате мы обнаружили мужчину с затуманенным сознанием и признаками отравления угарным газом. Он с трудом понимал, что происходит вокруг.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух, где его уже ждала карета «скорой помощи». Мужчину срочно транспортировали в Сургутский ожоговый центр.

С открытым пламенем пожарные справились за 15 минут. Площадь повреждения составила 50 квадратных метров. Дознаватели предполагают, что причиной пожара могли стать нарушения, связанные с эксплуатацией бытовых электроприборов.

Еще один пожар произошел сегодня, 22 октября, около семи утра в пятиэтажном доме в третьем микрорайоне Урая.

Подъезжая к месту пожара, огнеборцы увидели, что с балкона третьего этажа идёт густой, чёрный дымВ ходе разведки пожарными были эвакуированы семь человек, в том числе один ребёнок. Для спасения еще двоих были использованы специальные маски, которые позволили людям дышать в задымленном подъезде. Остальные покинули свои квартиры самостоятельно до прибытия пожарных. Жильцы дома не пострадали.

Параллельно со спасательными работами пожарные приступили к тушению пожара. На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось порядка 5 минут. В результате квартира, в которой находился очаг возгорания, повреждена по всей площади, подъезд покрылся копотью. В ликвидации пожара были задействованы 17 человек и 6 техники. Причину пожара выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Лянтора задержан за кражу 58 кранов
Югра будет тиражировать практику оборудования «умных квартир» для инвалидов-колясочников
Коммунальщики Когалыма готовы к снегопадам
В Нижневартовске акция «Теплый город» завершилась развешиванием кормушек
Полицейские за сбыт марихуаны задержали югорчанина
Всего за сутки жители Югры перевели «сотрудникам банка» около 400 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске после ДТП с грузовиком восстанавливают здание детсада
В Нефтеюганске женщина при продаже дивана «подарила» аферистам 300 тысяч рублей
В Сургуте депутаты рассмотрели вопрос возможной передачи тепловых сетей инвестору
В Мегионе задержаны угонщики автомобилей, которые сжигали машины после одной поездки
Когалымчанам запрещают бросать автомобили во дворах
Вартовчанин украл из салона красоты ноутбук
В Лангепасе суд оштрафовал женщину за прописку соотечественников
В соцсетях появилось видео, как грузовик врезается в детский сад в Ханты-Мансийске
Югорчанин пойдет под суд за притон в своем гараже
Школьники из Нижневартовска побывали в Санкт-Петербурге
Рецидивист угнал в Ханты-Мансийске автомобиль пенсионера
Югорчанка за месяц оформила кредитов на полмиллиона и перевела деньги мошенникам
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали шесть человек
Чаще всего Ханты-Мансийск посещают туристы из городов Югры
В Нягани раскрыта кража из магазина 20 норковых шуб