Трех человека спасли пожарные Югры в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-22T14:10:45+03:00

Три человека спасли пожарные Югры в минувшие сутки. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Два крупных пожара произошли в жилых домах городов Лянтор и Урай за последние сутки.

По данным МЧС по ХМАО-Югре, в половине седьмого вечера поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме в 10-м микрорайоне Лянтора.

В считанные минуты по указанному адресу прибыли пожарные расчёты и обнаружили, что из окон второго этажа идет дым. Как оказалось, горела двухкомнатная квартира. Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов и направились в горящую квартиру. Соседи сообщили, что в квартире может находиться хозяин жилого помещения.

- В квартире отсутствовала видимость, кругом плотный дым, - рассказывает начальник караула Владимир Тиртока. – В комнате мы обнаружили мужчину с затуманенным сознанием и признаками отравления угарным газом. Он с трудом понимал, что происходит вокруг.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух, где его уже ждала карета «скорой помощи». Мужчину срочно транспортировали в Сургутский ожоговый центр.

С открытым пламенем пожарные справились за 15 минут. Площадь повреждения составила 50 квадратных метров. Дознаватели предполагают, что причиной пожара могли стать нарушения, связанные с эксплуатацией бытовых электроприборов.

Еще один пожар произошел сегодня, 22 октября, около семи утра в пятиэтажном доме в третьем микрорайоне Урая.

Подъезжая к месту пожара, огнеборцы увидели, что с балкона третьего этажа идёт густой, чёрный дымВ ходе разведки пожарными были эвакуированы семь человек, в том числе один ребёнок. Для спасения еще двоих были использованы специальные маски, которые позволили людям дышать в задымленном подъезде. Остальные покинули свои квартиры самостоятельно до прибытия пожарных. Жильцы дома не пострадали.

Параллельно со спасательными работами пожарные приступили к тушению пожара. На ликвидацию открытого горения пожарным понадобилось порядка 5 минут. В результате квартира, в которой находился очаг возгорания, повреждена по всей площади, подъезд покрылся копотью. В ликвидации пожара были задействованы 17 человек и 6 техники. Причину пожара выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU