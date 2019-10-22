СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-22T12:53:37+03:00

Всего за сутки жители Югры перевели «сотрудникам банка» около 400 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Когалыма, Нижневартовска, Урая, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Советского района перевели злоумышленникам более 380 тысяч рублей. Это жители Когалыма, Нижневартовска, Урая, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Советского района.

Так, более 280 тысяч рублей перевела 51-летняя жительница Пыть-Яха неизвестному, который представился сотрудником счетной палаты г. Москвы. Женщина надеялась получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы.

Жительнице Урая позвонил неизвестный, он представился сотрудником банка «Объединение» и сообщил об одобрении кредита. Женщина перевела ему порядка 30 тысяч рублей в качестве страхового взноса и за оплату пошлины.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU