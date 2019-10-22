2019-10-22T12:47:41+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске после ДТП с грузовиком восстанавливают здание детсада

Несущие конструкции здания не пострадали
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске после ДТП с грузовиком восстанавливают здание детсада. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске после ДТП с грузовиком восстанавливают здание детсада. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Восстановление и благоустройство территории детского сада № 7 «Ёлочка» после дорожно-транспортного происшествия началось в Ханты-Мансийске 22 октября.

Напомним, накануне водитель грузовика «Mерседес» допустил выезд на территорию детского учреждения и врезался во входную группу здания. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Пострадавших среди сотрудников и воспитанников детского сада нет.

По поручению главы города, проводится оценка степени повреждения здания детского сада. По предварительным оценкам, несущие конструкции здания не пострадали. Тем не менее, доступ людей в некоторые помещения временно ограничен.

Также принято решение об установке дополнительные ограждений по улице Гагарина со стороны проезжей части в районе детского сада «Ёлочка». Для оперативного восстановления территории и здания детского сада задействованы силы муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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