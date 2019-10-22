2019-10-22T12:03:39+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске женщина при продаже дивана «подарила» аферистам 300 тысяч рублей

Злоумышленник заговорил доверчивую югорчанку
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске женщина при продаже дивана «подарила» аферистам 300 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске женщина при продаже дивана «подарила» аферистам 300 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась местная жительница, с банковского счета которой мошенники сняли более 330 тысяч рублей.

Югорчанка рассказала полицейским, что накануне на сайте «Юла» выложила объявление о продаже дивана стоимостью пять тысяч рублей. Через непродолжительное время ей поступил звонок от потенциального покупателя. Обговорив детали сделки, звонивший попросил реквизиты банковской карты для перевода денег за товар. Заговорив доверчивую потерпевшую, мошенник также узнал и код транзакции, пришедший в СМС-сообщении. В результате вместо перевода обещанных денег, аферист похитил со счета заявительницы 200 тысяч рублей.

На этом мошенник не остановился, позвонив еще раз, он убедил женщину в том, что ему необходимо знать еще один код, пришедший на ее телефон, якобы для возврата денег, снятых по ошибке. Жительница города, убедившись в «порядочности покупателя», повторно сообщила ему цифры кода, тем самым она лишилась всех сбережений, находящихся на счету.

Общая сумма ущерба для потерпевшей составила свыше 330 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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