Когалымчанам запрещают бросать автомобили во дворах
В Когалыме начались мероприятий по выявлению транспортных средств, создающих препятствия уборочной технике.
Так, во время рейда по микрорайонам города выявляются транспортные средства, внешний вид которых очевидно свидетельствует о невозможности движения без буксировки. Такие автомобили - потенциальные препятствия выполнению работ по уборке и вывозу снега. По всем выявленным фактам устанавливаются владельцы в автоинспекции Когалыма. С владельцами транспорта будут проводиться профилактические мероприятия по недопущению фактов нарушения.
Так как складирование и хранение разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов является правонарушением, владельцам машин грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В преддверии зимнего периода владельцам транспортных средств Когалыма администрация предупреждает, что необходимо следить за объявлениями и графиком работ по уборке снега и принимать исчерпывающие меры по недопущению препятствий работе снегоуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU