Когалымчанам запрещают бросать автомобили во дворах

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-22T10:00:57+03:00

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В Когалыме начались мероприятий по выявлению транспортных средств, создающих препятствия уборочной технике.

Так, во время рейда по микрорайонам города выявляются транспортные средства, внешний вид которых очевидно свидетельствует о невозможности движения без буксировки. Такие автомобили - потенциальные препятствия выполнению работ по уборке и вывозу снега. По всем выявленным фактам устанавливаются владельцы в автоинспекции Когалыма. С владельцами транспорта будут проводиться профилактические мероприятия по недопущению фактов нарушения.

Так как складирование и хранение разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов является правонарушением, владельцам машин грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В преддверии зимнего периода владельцам транспортных средств Когалыма администрация предупреждает, что необходимо следить за объявлениями и графиком работ по уборке снега и принимать исчерпывающие меры по недопущению препятствий работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU