2019-10-22T09:44:40+03:00
Происшествия

Вартовчанин украл из салона красоты ноутбук

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин украл из салона красоты ноутбук. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин украл из салона красоты ноутбук. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Нижневартовска зашел в салон красоты и незаметно вынес оттуда ноутбук и электроиструменты. Вора удалось задержать.

Оперативными сотрудниками полиции Нижневартовска за кражу электроинструментов и ноутбука из помещения салона красоты установлен ранее судимый 40-летний подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сумма ущерба составила 30000 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления, в том числе: две кражи и факт мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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