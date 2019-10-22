Вартовчанин украл из салона красоты ноутбук
Житель Нижневартовска зашел в салон красоты и незаметно вынес оттуда ноутбук и электроиструменты. Вора удалось задержать.
Оперативными сотрудниками полиции Нижневартовска за кражу электроинструментов и ноутбука из помещения салона красоты установлен ранее судимый 40-летний подозреваемый.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сумма ущерба составила 30000 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным ведомства, в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления, в том числе: две кражи и факт мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU