СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-22T09:38:25+03:00

В Лангепасе суд оштрафовал женщину за прописку соотечественников. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Люди жили по другому адресу

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Мировой судья Лангепасского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, что подсудимая из личной заинтересованности зарегистрировала четырех соотечественников в своей квартире в Лангепасе.

В действительности в этом помещении указанные россияне никогда не проживали. Об их местонахождении ей ничего не известно.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, назначил виновной наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU