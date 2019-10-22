В Лангепасе суд оштрафовал женщину за прописку соотечественников
Мировой судья Лангепасского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, что подсудимая из личной заинтересованности зарегистрировала четырех соотечественников в своей квартире в Лангепасе.
В действительности в этом помещении указанные россияне никогда не проживали. Об их местонахождении ей ничего не известно.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, назначил виновной наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU