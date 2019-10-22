СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-22T09:06:31+03:00

Югорчанин пойдет под суд за притон в своем гараже. Фото с сайта pixabay.com

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Житель Березовского района предоставлял свой гараж для наркозависимых лиц долгое время.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, дознаватель полиции Березовского района в ходе расследования уголовного дела установил, что 30-летний мужчина систематически предоставлял свой гараж в с.Саранпауль для употребления наркотических средств местным жителям. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 17, из них: кража, угон и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU