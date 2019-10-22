Югорчанин пойдет под суд за притон в своем гараже
Житель Березовского района предоставлял свой гараж для наркозависимых лиц долгое время.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, дознаватель полиции Березовского района в ходе расследования уголовного дела установил, что 30-летний мужчина систематически предоставлял свой гараж в с.Саранпауль для употребления наркотических средств местным жителям. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 17, из них: кража, угон и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU