Югорчанка за месяц оформила кредитов на полмиллиона и перевела деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-22T07:57:49+03:00

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Жительница Нижневартовска решила сыграть сыщика и не пожалела на эти цели полмиллиона рублей. Афериста дама не поймала, но женщине придется рассчитываться с банками.

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась жительница города, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

По словам вартовчанки, в сентябре текущего года ей на телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и, под предлогом защиты от несанкционированного списания денежных средств сообщил, что необходимо перевести деньги на указанный им безопасный счет. Вартовчанка согласилась, сняла 160 тысяч рублей со своих счетов и перевела их по указанию работника банка.

На следующий день собеседник перезвонил вновь и сообщил, что один из сотрудников их банка оказался мошенником и с целью его разоблачения и задержания вартовчанке необходимо взять кредит и оформить его на указанный счет. Желая помочь поймать злоумышленника, женщина перевела еще 163 тысячи рублей. Через некоторое время неизвестный гражданин звонил еще несколько раз и под различными предлогами уговаривал вартовчанку брать новые кредиты и перечислять деньги на указанные им счета. В течение месяца горожанка продолжала переводить деньги незнакомцам.

В результате женщина лишилась 716 тысячи рублей. В настоящее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU