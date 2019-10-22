СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-22T07:48:20+03:00

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек произошло накануне в Сургутском районе. Водитель не учел погодные условия.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 9:50 на 124 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе 42-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля «Тойота» скончался от полученных телесных повреждений. Водитель этого же автомобиля получил ранения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и шесть – получили ранения. Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и восемь – за отказ от медицинского освидетельствования. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU