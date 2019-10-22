Чаще всего Ханты-Мансийск посещают туристы из городов Югры

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-22T07:37:56+03:00

Они едут для знакомства с историей города и его достопримечательностями

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Чаще всего в Ханты-Мансийск приезжают туристы из Нягани, Сургута и Югорска. Такие выводы были сделаны специалистами на основании проведенного маркетингового исследования, в котором приняло участие 5000 жителей Югры, проживающих в Сургуте, Югорске, Когалыме, Нягани и Нижневартовске.

– Особый интерес к Ханты-Мансийску, как к месту отдыха, у жителей региона есть. 56% опрошенных утверждают, что готовы приезжать к нам на выходные с целью отдыха. Хотя, отдаленность Нижневартовска от окружной столицы, делает не интересными поездки в Ханты-Мансийск, рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Чаще других утверждают, что им было бы интересно посещать Ханты-Мансийск с туристическими целями, опрошенные из Югорска (73,1%), Когалыма (68%) и Нягани (65,6%). Респонденты из Сургута (35%) и Нижневартовска (41%) склонны чаще других говорить, что им мало интересно посещение окружной столицы с туристическими целями.

Как показало исследование, предпочитаемая длительность поездки в Ханты-Мансийск среди респондентов не превышает 1-2 дней. Чуть более четверти опрошенных хотели бы приехать в окружной центр на 3-7 дней. Каждый седьмой опрошенный предпочел бы приехать на один день без ночевки.

По большей части в Ханты-Мансийск готовы ехать семейные пары в возрасте от 30 до 35 лет. Чаще всего респонденты отмечали, что отправляются в Ханты-Мансийск, чтобы познакомиться с историей города и его достопримечательностями, чуть меньше половины посещают город для активного отдыха, также жителям опрошенных городов интересны рыболовные и охотничьи туры.

ИСТОЧНИК KP.RU