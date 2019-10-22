СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-22T07:24:48+03:00

В Нягани раскрыта кража из магазина 20 норковых шуб. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Меховые изделия были сброшены в кучу на полу съемной квартиры

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Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от индивидуального предпринимателя, о том, что из его павильона похищено 20 норковых шуб на сумму 1 млн 200 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники проникли в помещение торгового центра, выдавив оконную раму.

Оперативники установили личность злоумышленников. Ими оказались 35 и 27-летние мужчины, которые приехали в город Нягань из Октябрьского района на заработки. Подозреваемые проводили отделочные работы на строящемся объекте, там же и проживали. Мужчины пояснили, что украли шубы для продажи, а вырученные деньги хотели разделить между собой.

Необходимо отметить, что один из злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

Похищенное имущество изъято по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU