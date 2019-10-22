В Нягани раскрыта кража из магазина 20 норковых шуб
Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от индивидуального предпринимателя, о том, что из его павильона похищено 20 норковых шуб на сумму 1 млн 200 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники проникли в помещение торгового центра, выдавив оконную раму.
Оперативники установили личность злоумышленников. Ими оказались 35 и 27-летние мужчины, которые приехали в город Нягань из Октябрьского района на заработки. Подозреваемые проводили отделочные работы на строящемся объекте, там же и проживали. Мужчины пояснили, что украли шубы для продажи, а вырученные деньги хотели разделить между собой.
Необходимо отметить, что один из злоумышленников ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.
Похищенное имущество изъято по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU