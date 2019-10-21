2019-10-21T19:03:42+03:00
Происшествия

На трассе под Сургутом при столкновении с дорожной техникой насмерть разбился пассажир «Тойоты»

Погибший не учел метеоусловия
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Сургутом при столкновении с дорожной техникой насмерть разбился пассажир «Тойоты». Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНа трассе под Сургутом при столкновении с дорожной техникой насмерть разбился пассажир «Тойоты». Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 09:50 на 123 километре автодороги «СургутКогалым».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался со стороны Сургута. Он не учел метеорологические условия, не справился с управление и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ», который чистил снег на дороге. От удара поворотный отвал у спецтехники вошел в правую боковую сторону автомобиля.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир данного транспортного средства скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится разбирательство, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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