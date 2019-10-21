Над СИЗО в Нижневартовске кружил квадракоптер с посылкой для заключенных
Инцидент с попыткой передать заключенным посылку произошел 19 октября. Найти злоумышленника не удалось.
Как рассказали в пресс-службе УФСИН Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на режимной территории охраняемого объекта сотрудниками ведомства был перехвачен беспилотный летательный аппарат – «квадрокоптер», с помощью которого злоумышленники пытались передать осужденным запрещенные предметы. К летательному аппарату был прикреплен целлофановый пакет, перемотанный скотчем.
При вскрытии пакета обнаружено и изъято одиннадцать сотовых телефонов, двадцать сим карт оператора сотовой связи и пять USB кабеля.
ИСТОЧНИК KP.RU