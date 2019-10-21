2019-10-21T16:15:42+03:00
Общество

Над СИЗО в Нижневартовске кружил квадракоптер с посылкой для заключенных

Мобильные телефоны, сим-карты и зарядные устройства были прикреплены к летательному аппарату
Алена Кульмухаметова
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Над СИЗО в Нижневартовске кружил квадракоптер с посылкой для заключенных. Фото с сайта УФСИН ХМАО-ЮгрыНад СИЗО в Нижневартовске кружил квадракоптер с посылкой для заключенных. Фото с сайта УФСИН ХМАО-Югры
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Инцидент с попыткой передать заключенным посылку произошел 19 октября. Найти злоумышленника не удалось.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на режимной территории охраняемого объекта сотрудниками ведомства был перехвачен беспилотный летательный аппарат – «квадрокоптер», с помощью которого злоумышленники пытались передать осужденным запрещенные предметы. К летательному аппарату был прикреплен целлофановый пакет, перемотанный скотчем.

При вскрытии пакета обнаружено и изъято одиннадцать сотовых телефонов, двадцать сим карт оператора сотовой связи и пять USB кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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