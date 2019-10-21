2019-10-21T15:44:49+03:00
Общество

Единый регоператор по обращению с ТКО в Югре начисляет плату за мусор «молчунам»

Отсутствие договора не является причиной не оплаты
Алена Кульмухаметова
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Единый регоператор по обращению с ТКО в Югре начисляет плату за мусор «молчунам». Фото с сайта "Югра-Экология"Единый регоператор по обращению с ТКО в Югре начисляет плату за мусор «молчунам». Фото с сайта "Югра-Экология"
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В Ханты-Мансийском автономном округе чуть больше половины юридических лиц и предпринимателей подали заявки на заключение договора с региональным оператором АО «Югра-Экология». Остальные организации предпочитают отмалчиваться.

При этом в «Югра-Экология» отмечают, что отсутствие договора с региональным оператором не освобождает от обязанности оплачивать услугу «обращение с ТКО».

С момента утверждения тарифа, региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО и соответственно производит начисления всем юридическим лицам вне зависимости от оформления договора в письменной форме.

По южной зоне оплата начисляется с января, а по северной — с июля 2019-го года.

Чем дольше организации не подают заявку на заключение договора, тем больше растет их долг за ТКО.

- В южной зоне мы работаем десятый месяц, – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев, – Там только 54% предпринимателей с нами сотрудничают. По северной зоне, где мы действуем с июля, – 17% юридических лиц охвачено. Остальные копят долги и утилизируют свои отходы неизвестными нам путями. Подчеркну, региональный оператор – единственный поставщик услуги и обращаться к другой организации незаконно.

В этом месяце в Сургуте 1700 юридических лиц, которые еще без договора, получили счета на 8,4 миллиона рублей. Так же счета «молчунам» выставлены в Пыть-Яхе, Белоярском, Березовском, Советском районах. Задолженность юридических лиц всего округа – более трехсот миллионов рублей.

В следующем месяце, если договор не будет заключен, сумма задолженности увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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