В Нижневартовске горожане смастерили для птиц 450 скворечников

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-21T15:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская акция «Теплый город» завершается. Школьники, подопечные детских школ искусств, воспитанники детских садов и другие неравнодушные вартовчане смастерили более 450 скворечников.

Как сообщили в администрации Нижневартовска, участники развесят кормушки для птиц во дворах своих домов и на территориях учреждений. Также желающие могут прийти 22 октября в 14 часов в парк Победы, где пройдет массовая установка скворечников, выполненных в стиле акции. Чтобы оградить деревья от повреждений, на них оборудуют специальные крепления. В этот же день в парке появится символ проекта – тематический арт-объект.

Напомним, мероприятие проводится по инициативе главы муниципалитета Василия Тихонова и нацелено на привитие детям любви к природе, воспитание навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям.

ИСТОЧНИК KP.RU