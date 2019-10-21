2019-10-21T15:02:23+03:00
Общество

В Нижневартовске горожане смастерили для птиц 450 скворечников

В парке появится символ проекта – тематический арт-объект
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске горожане смастерили для птиц 450 скворечников. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске горожане смастерили для птиц 450 скворечников. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Городская акция «Теплый город» завершается. Школьники, подопечные детских школ искусств, воспитанники детских садов и другие неравнодушные вартовчане смастерили более 450 скворечников.

Как сообщили в администрации Нижневартовска, участники развесят кормушки для птиц во дворах своих домов и на территориях учреждений. Также желающие могут прийти 22 октября в 14 часов в парк Победы, где пройдет массовая установка скворечников, выполненных в стиле акции. Чтобы оградить деревья от повреждений, на них оборудуют специальные крепления. В этот же день в парке появится символ проекта – тематический арт-объект.

Напомним, мероприятие проводится по инициативе главы муниципалитета Василия Тихонова и нацелено на привитие детям любви к природе, воспитание навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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