2019-10-21T13:57:21+03:00
Происшествия

В Сургуте под суд отправлен директор ночного клуба, в котором погибла женщина

На ее голову свалилась с потолка тяжелая конструкция
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте под суд отправлен директор ночного клуба, в котором погибла женщина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте под суд отправлен директор ночного клуба, в котором погибла женщина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Расследование уголовного дела по факту смерти посетительницы развлекательного заведения в Сургуте длилось больше года. Накануне оно передано в суд.

Трагедия случилась в ночь на 23 июня 2018 года в ночном клубе города. На женщину, находившуюся на танцполе заведения обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, гибель девушки стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей - посетителей клуба, со стороны директора развлекательного комплекса. Он осознавал, что указанная конструкция является опасной зоной, но установил ее.

Директору развлекательного заведения предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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