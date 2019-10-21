Директора коммунальной компании подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-21T13:03:32+03:00

Он желал получить деньги на подготовку к отопительному сезону

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Уголовное дело по факту покушения на мошенничество при получении выплат в виде субсидии в особо крупном размере возбуждено в отношении директора коммунальной компании Белоярского района ХМАО.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, он подозревается в покушении на мошенничество при получении субсидии на подготовку отопительного сезона.

Согласно материалам дела, фигурант обратился в администрацию Белоярского района для получения субсидии в размере 1,1 млн рублей на установку теплотехнического оборудования. В качестве обоснования в администрацию были предоставлены подложные акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения.

В результате директор вышеуказанной компании получил часть субсидий за невыполненные работы в сумме 118 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU