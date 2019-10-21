СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-21T10:53:26+03:00

В Сургуте открылась первая в Югре «Точка кипения». Фото с сайта администрации города Сургут

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В Сургуте открылась первая в Югре университетская экспертно-коммуникационная площадка «Точка кипения». Она объединяет студентов, преподавателей, ученых, представителей бизнеса и власти.

По словам организаторов проекта, итогом плодотворной работы могут стать уникальные проекты мирового уровня.

«Точка кипения» открылась на базе Сургутского госуниверситета. Это новый формат организации современной образовательной инфраструктуры, пространство для коллективной работы представителей образования, науки, бизнеса и власти по созданию прорывных проектов

- Подобный формат позволит региону эффективно развиваться, а талантливым ребятам реализовывать в этом пространстве свои смелые идеи, консолидировать команды для проработки проектов. Я бы очень хотел, чтобы здесь зародилось как можно больше полезных проектов, которые бы помогли в решении насущных для Югры вопросов. Например, в части доступности оказания медицинской помощи или предложений по повышению комфортности среды, эффективной работе автотранспорт», - отметил на церемония открытия заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всеволод Кольцов.

Право открыть «Точку кипения» вуз получил в сложном конкурсном отборе. Всего в этот день в России открылись 42 новых пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU