СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-21T09:48:01+03:00

В Нягани экс-инспектору придется выплатить 2 миллиона рублей штрафа за взятки с учащихся в ДОСААФ. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Бывшего сотрудника полиции Нягани признан виновным в получении взятки, служебном подлоге и в превышении должностных полномочий.

По информации СУ СК ЯНАО, мужчина, состоя в должности старшего инспектора группы лицензионно-разрешительной работы полиции Нягани, затем, занимая должность начальника отделения лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по ХМАО – Югре, в феврале 2016 года создал для директора ДОСААФ России ХМАО-Югры такие условия, при которых она вынуждена была передавать ему взятки за то, чтобы организация могла работать.

Виновный систематически получал взятки по 500 рублей за каждого югорчанина, проходившего обучение по программе профессионального обучения частных охранников, и 1000 рублей за каждого человека, кто обучался по программе безопасного обращения с оружием.

После этого, директор учреждения с марта по октябрь 2016 года регулярно передавала старшему инспектору деньги за его лояльное отношение к сдаче учащимися экзаменов и деятельности ДОСААФ, выражающееся в отсутствии препятствий работы стрелкового тира. Кроме того, последний изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении периодической проверки на пригодность к применению огнестрельного оружия.

Суд признал мужчину и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 980 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU