Пенсионерка из Нижневартовска, пытаясь спасти деньги от аферистов, лишилась 700 тысяч рублей
За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма, Советского района перевели злоумышленникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Так, 66-летняя жительница Нижневартовска перевела неизвестным более 700 тысяч рублей в надежде спасти свои сбережения от несанкционированного списания.
У жительницы окружной столицы злоумышленник пытался похитить 79 тысяч рублей под предлогом покупки дивана.
Жительница Нефтеюганска лишилась 334 тысяч рублей в попытке приобрести диван.
У жителя Пыть-Яха мошенники похитили 15 тысяч рублей, когда тот пытался купить коров.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU