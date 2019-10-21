СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-21T08:57:43+03:00

Пенсионерка из Нижневартовска, пытаясь спасти деньги от аферистов, лишилась 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма, Советского района перевели злоумышленникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Так, 66-летняя жительница Нижневартовска перевела неизвестным более 700 тысяч рублей в надежде спасти свои сбережения от несанкционированного списания.

У жительницы окружной столицы злоумышленник пытался похитить 79 тысяч рублей под предлогом покупки дивана.

Жительница Нефтеюганска лишилась 334 тысяч рублей в попытке приобрести диван.

У жителя Пыть-Яха мошенники похитили 15 тысяч рублей, когда тот пытался купить коров.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU