СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-21T08:53:12+03:00

Фестиваль ремесленников состоится в Нижневартовске. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Первый фестиваль ремесленного и декоративно-прикладного искусства «Нижневартовск – сувенирный" пройдет 21-25 октября в детской школе искусств №2.

По данным организаторов, фестиваль призван создать благоприятные условия для творческого общения мастеров и ремесленников города по вопросам разработки и создания туристических продуктов - сувениров, связанных с историко-культурными особенностями территории, культурным наследием коренных народов.

В фестивальные дни для мастеров города опытных и начинающих, запланирован цикл мастер – классов по этнографическому сувениру, сувениру – событию из различных материалов: кожи, глины, бересты, меха, ткани; сувениру города – «Акварельный Нижневартовск».

Одним из ключевых мероприятий станет торжественное открытие выставки, посвящённой 20 – летию мастерской Югорский сувенир, презентация деятельности и достижений этого известного в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре и за его пределами творческого коллектива мастеров города.

ИСТОЧНИК KP.RU