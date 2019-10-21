Фестиваль ремесленников состоится в Нижневартовске
Первый фестиваль ремесленного и декоративно-прикладного искусства «Нижневартовск – сувенирный" пройдет 21-25 октября в детской школе искусств №2.
По данным организаторов, фестиваль призван создать благоприятные условия для творческого общения мастеров и ремесленников города по вопросам разработки и создания туристических продуктов - сувениров, связанных с историко-культурными особенностями территории, культурным наследием коренных народов.
В фестивальные дни для мастеров города опытных и начинающих, запланирован цикл мастер – классов по этнографическому сувениру, сувениру – событию из различных материалов: кожи, глины, бересты, меха, ткани; сувениру города – «Акварельный Нижневартовск».
Одним из ключевых мероприятий станет торжественное открытие выставки, посвящённой 20 – летию мастерской Югорский сувенир, презентация деятельности и достижений этого известного в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре и за его пределами творческого коллектива мастеров города.
ИСТОЧНИК KP.RU