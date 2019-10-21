В Сургуте раскрыта кража двигателя автомобиля
Сотрудниками полиции Сургута установлен 39-летний подозреваемый, который похитил двигатель от автомобиля.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, сумма ущерба составила 80000 рублей. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Когалыме за кражу десяти железобетонных свай общей стоимостью 5000 рублей, совершенную в сентябре 2018 года задержан 51-летний мужчина.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты 13 ранее зарегистрированных преступлений: 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 2 мошенничества, угон и 7 краж.
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