Тяжело больной сургутянин получил жилье после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-21T07:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгие безуспешные обращения к местным властям привели жителя с.п. Нижнесортымский Сургутского района в прокуратуру. Ведомство организовало проверку.

АПо информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель сельского поселения, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, еще в 2016 году признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. До настоящего времени жилое помещение ему не предоставлено.

Прокурор района обратился в суд к администрации сельского поселения с требованием об обязании предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, находящееся в черте с.п. Нижнесортымский, общей площадью не менее установленной законом нормы с учетом права на дополнительную площадь.

Решением суда требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU