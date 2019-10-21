2019-10-21T07:59:39+03:00
Общество

Тяжело больной сургутянин получил жилье после вмешательства прокуратуры

Мужчине требовалась благоустроенная квартира
Алена Кульмухаметова
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Тяжело больной сургутянин получил жилье после вмешательства прокуратуры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыТяжело больной сургутянин получил жилье после вмешательства прокуратуры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Долгие безуспешные обращения к местным властям привели жителя с.п. Нижнесортымский Сургутского района в прокуратуру. Ведомство организовало проверку.

АПо информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель сельского поселения, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, еще в 2016 году признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. До настоящего времени жилое помещение ему не предоставлено.

Прокурор района обратился в суд к администрации сельского поселения с требованием об обязании предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, находящееся в черте с.п. Нижнесортымский, общей площадью не менее установленной законом нормы с учетом права на дополнительную площадь.

Решением суда требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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