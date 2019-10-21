Школьники Горноправдинска представили губернатору Югры «Парк мечты»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-21T07:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время рабочей поездки в поселок Горноправдинск Ханты-Мансийского района губернатору Югры Наталье Комаровой школьники представили современную программу дополнительного образования на уроке технологии «Дизайн-проект «Школа будущего».

По информации правительства Югры, проект «Дизайн-проект «Школа будущего» дает возможность обучающимся погрузиться в такие профессии как дизайнер, архитектор, рекламщик. Кроме того, дети смогут развить творческие умения и навыки, которые пригодятся им в профессиональной и в обычной жизни.

В ходе занятий школьники знакомятся с новыми технологиями: компьютерное черчение, 3D-моделирование, технологии умного дома, рекламы и маркетинга, научатся принципам командной работы, основам межличностного взаимодействия и деловой этики.

Наталье Комаровой школьники представили макет «Парка мечты», над которым работают в рамках данной программы допобразования. Все элементы спроектированы самими ребятами и напечатаны на 3Д-принтере. По задумке, в парке разместятся беседки, фонтан, планетарий, сцена, различные арт-объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU