2019-10-21T07:53:41+03:00
Общество

Школьники Горноправдинска представили губернатору Югры «Парк мечты»

Проект направлен на реализацию научно-технического творчества
Алена Кульмухаметова
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Школьники Горноправдинска представили губернатору Югры «Парк мечты». Фото с сайта правительства ЮгрыШкольники Горноправдинска представили губернатору Югры «Парк мечты». Фото с сайта правительства Югры
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Во время рабочей поездки в поселок Горноправдинск Ханты-Мансийского района губернатору Югры Наталье Комаровой школьники представили современную программу дополнительного образования на уроке технологии «Дизайн-проект «Школа будущего».

По информации правительства Югры, проект «Дизайн-проект «Школа будущего» дает возможность обучающимся погрузиться в такие профессии как дизайнер, архитектор, рекламщик. Кроме того, дети смогут развить творческие умения и навыки, которые пригодятся им в профессиональной и в обычной жизни.

В ходе занятий школьники знакомятся с новыми технологиями: компьютерное черчение, 3D-моделирование, технологии умного дома, рекламы и маркетинга, научатся принципам командной работы, основам межличностного взаимодействия и деловой этики.

Наталье Комаровой школьники представили макет «Парка мечты», над которым работают в рамках данной программы допобразования. Все элементы спроектированы самими ребятами и напечатаны на 3Д-принтере. По задумке, в парке разместятся беседки, фонтан, планетарий, сцена, различные арт-объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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