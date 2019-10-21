Вартовчанку задержали за кражу 20 флаконов шампуней
Жительница Нижневартовска в магазине пыталась пронести мимо кассы два десятка флаконов шампуня, но была задержана. На место прибыли полицейские.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 31-летняя ранее неоднократно судимая подозреваемая в торговом зале одного из гипермаркетов города похитила 20 флаконов шампуня различных наименований. Сумма ущерба около 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 84 преступления, раскрыто 56, из них: грабеж, угон, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 14 краж.
ИСТОЧНИК KP.RU