СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-21T07:34:21+03:00

За неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 14 по 20 октября на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 35 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека, 12 – эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Чаще всего на прошлой недели горели бани, дачи и автомобили. С приходом холодов люди топят печи, допуская перекаливание. Автовладельцы прогревают автомобили на автозапусках.

На этот раз не обошлось без травм, при пожарах пострадали четыре человека.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 20 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU