За неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров
С 14 по 20 октября на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 35 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека, 12 – эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.
Чаще всего на прошлой недели горели бани, дачи и автомобили. С приходом холодов люди топят печи, допуская перекаливание. Автовладельцы прогревают автомобили на автозапусках.
На этот раз не обошлось без травм, при пожарах пострадали четыре человека.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 20 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU