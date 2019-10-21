Погода в Югре 21 октября: холодно и снегопад
В понедельник 21 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,-2 градусов, по востоку -3,-8 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1,+1 градусов.
В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-2 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и осадки в виде снега. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -1 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU