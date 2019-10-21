СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-21T06:59:18+03:00

Погода в Югре 21 октября: холодно и снегопад Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 21 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,-2 градусов, по востоку -3,-8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1,+1 градусов.

В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4,-2 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и осадки в виде снега. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU