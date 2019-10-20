2019-10-20T17:37:17+03:00
Общество

Жителям Югры предлагают признаться в любви к родному городу

Участником акции можно стать до 25 октября
Алена Кульмухаметова
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Жителям Югры предлагают признаться в любви к родному городу. Фото с сайта администрации города УрайЖителям Югры предлагают признаться в любви к родному городу. Фото с сайта администрации города Урай
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут признаются в любви родному городу в рамках флешмоба «Я люблю свой город!».

Акция проходит в поддержку конкурса малых городов и исторических поселений, который стартует 23 октября в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Югорчанам предлагают записать небольшое видео, в котором они рассказывают, за что они любят свой город, о его богатой истории, об удивительных местах или удивительных людях, живущих рядом с ними

Чтобы стать участником акции необходимо опубликовать своё видео в социальных сетях с хэштегом #городаменяютсядлянас до 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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