Счета нефтеюганца обчистил «сотрудник банка»
Назвал незнакомцу по телефону всю информацию, а после обнаружил списание с банковской карты житель Нефтеюганска. Мужчина обратился в полицию.
В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что потерпевшему позвонил «сотрудник службы безопасности» банка. Звонивший убедил нефтеюганца, что с его карты совершается подозрительная операция по съему денежных средств.
Под предлогом сохранения имущества заявителя злоумышленник попросил личные данные потерпевшего, в том числе CVV, находящийся на обороте банковской карты и коды транзакций, приходившие на сотовый телефон. Житель города передал всю требуемую информацию, а вскоре с карты были списаны 135 тысяч рублей.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU