2019-10-20T17:26:23+03:00
Общество

Счета нефтеюганца обчистил «сотрудник банка»

Мужчина попался на традиционный обман аферистов
Алена Кульмухаметова
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Счета нефтеюганца обчистил «сотрудник банка». Фото с сайта pixabay.comСчета нефтеюганца обчистил «сотрудник банка». Фото с сайта pixabay.com
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Назвал незнакомцу по телефону всю информацию, а после обнаружил списание с банковской карты житель Нефтеюганска. Мужчина обратился в полицию.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что потерпевшему позвонил «сотрудник службы безопасности» банка. Звонивший убедил нефтеюганца, что с его карты совершается подозрительная операция по съему денежных средств.

Под предлогом сохранения имущества заявителя злоумышленник попросил личные данные потерпевшего, в том числе CVV, находящийся на обороте банковской карты и коды транзакций, приходившие на сотовый телефон. Житель города передал всю требуемую информацию, а вскоре с карты были списаны 135 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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