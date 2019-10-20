2019-10-20T16:04:08+03:00
Общество

Стали известны подробности пожара в Нижневартовске, в котором пострадали два человека

Были спасены четыре человека
Алена Кульмухаметова
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Стали известны подробности пожара в Нижневартовске, в котором пострадали два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреСтали известны подробности пожара в Нижневартовске, в котором пострадали два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Ленина, 25 в Нижневартовске произошел днем 19 октября. Звонивший сообщил, что горит квартира на втором этаже.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, через четыре минуты после вызова пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Поднявшись на второй этаж, пожарные обнаружили на лестничной клетке мужчину, пытавшегося спастись из горящей квартиры, дверь в жилое помещение была открыта, оттуда пыталась выйти женщина.

Не теряя ни секунды, огнеборцы спасли пострадавших и передали их специалистам скорой медицинской помощи. Мужчина и женщина с 30-40 и 80-90 процентов ожогов тела немедленно были госпитализированы. Они находятся в реанимации.

В ходе дальнейшей разведки квартире, располагавшей этажом выше, были обнаружены девушка и ее отец. Дым от пожара начал поступать в их квартиру, а эвакуироваться самостоятельно они не могли из-за плотного задымления в подъезде. Защитив людям органы дыхания, спасатели вывели их на улицу.

Пока велись работы по ликвидации пожара, из подъезда были эвакуированы еще 12 жильцов, среди которых трое детей. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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