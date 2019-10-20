Губернатор Югры посетила крупную ферму в поселке Ярки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-20T12:31:34+03:00

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Наталья Комарова побывала в деревне Ярки, где посетила крестьянско-фермерское хозяйство Тамары Нуровой. Хозяйство занимается разведение свиней и производство мясных полуфабрикатов.

В правительстве ХМАО отметили, что КФХ Тамары Нуровой - успешно развивающиеся хозяйство, которое работает по принципу семейной животноводческой фермы. Она включает в себя 3 помещения для содержания свиней, склад для хранения кормов, убойный пункт, цех по переработке мяса, магазин.

По словам хозяйки, инициатором открытия своего дела стал ее брат, который в 2012 году получил первый грант на развитие сельского хозяйства.

- Потом нам стало тесно, заявились на второй грант, строились, расширялись. Купили необходимое оборудование, поэтому производство у нас механизированное. Мясо реализуем по деревням Ханты-Мансийского района, из городов большие заявки, в том числе от предпринимателей, - рассказала Тамара Нурова.

На сегодняшний день на ферме содержится более 1000 голов свиней, маточное поголовье составляет 170 голов. В 2017 году хозяйством завезено племенное поголовье свиней. Завоз племенных свиней и разведение гибридных пород способствовали улучшению качества и объемов мясного производства, повысили спрос.

Хозяйством ежегодно производится около 150 тонн мяса. В планах - увеличить поголовье свиней до 1600 голов и довести производство мяса до 300 тонн в год. На данный момент фермерское хозяйство Тамары Нуровой выпускает около 15 наименований сертифицированной мясной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU