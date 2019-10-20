2019-10-20T09:53:42+03:00
Происшествия

На трассе в Югре автоинспекторами задержан нетрезвый житель Брянска

Мужчина был арестован на 10 суток
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе в Югре автоинспекторами задержан нетрезвый житель Брянска. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНа трассе в Югре автоинспекторами задержан нетрезвый житель Брянска. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

В Белоярском районе ХМАО расследуется уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

По информации УМВД ХМАО-Югры, нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД на объездной дороге. По внешним признакам 21-летний водитель находился в состоянии опьянения.

Выяснилось, что молодой человек житель города Брянск, в настоящее время временно проживающий в город Белоярский.

Также установлено, что водитель в ноябре 2018 года подвергался административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских удостоверений Он понес наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24