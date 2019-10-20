На трассе в Югре автоинспекторами задержан нетрезвый житель Брянска
В Белоярском районе ХМАО расследуется уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
По информации УМВД ХМАО-Югры, нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД на объездной дороге. По внешним признакам 21-летний водитель находился в состоянии опьянения.
Выяснилось, что молодой человек житель города Брянск, в настоящее время временно проживающий в город Белоярский.
Также установлено, что водитель в ноябре 2018 года подвергался административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских удостоверений Он понес наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
ИСТОЧНИК KP.RU