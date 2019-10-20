2019-10-20T06:55:24+03:00
Общество

Погода в Югре 20 октября: морозец и небольшой снег

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 20 октября: морозец и небольшой снег. Фото из группы "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" из соцсети ВКонтактеПогода в Югре 20 октября: морозец и небольшой снег. Фото из группы "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" из соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 20 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, днем по западным районам умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2,+3 градусов, по востоку -3,-8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем составит -1,+1 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, 0 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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