2019-10-19T16:08:56+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на улице Ленина в Нижневартовске

С ожогами они доставлены в реанимацию
Алена Кульмухаметова
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Два человека пострадали при пожаре на улице Ленина в Нижневартовске. Фото из группы "ЧП в Нижневартовске в соцсети ВКонтактеДва человека пострадали при пожаре на улице Ленина в Нижневартовске. Фото из группы "ЧП в Нижневартовске в соцсети ВКонтакте
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Возгорание в пятиэтажном жилом доме №25 на улице Ленина произошло сегодня, 19 октября, днем в квартире, расположенной на втором этаже. Спасены четыре человека.

По информации МЧС по ХМАО-Югре, в 14:31 поступило сообщение о пожаре на втором этаже в квартире многоэтажного жилого дома по ул. Ленина. Пожарно-спасательными подразделениями спасены четыре человека, самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе трое детей. В 14:34 зафиксирована ликвидация открытого горения. На месте пожара работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. Пострадали два человека.

Известно, что у мужчины 1975 года рождения термические ожоги 30—40% поверхности тела. У женщины 1984 года рождения ожоги 80-90% поверхности тела.

Пострадавшие находятся в реанимационном отделении в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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