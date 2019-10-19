СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-19T15:58:15+03:00

«Я уснул». На трассе в Сургутском районе насмерть разбился молодой водитель иномарки. Фото из соцсети ВКонтакте

Пассажиров в автомобиле не было

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 19 октября утром на трассе «Сургут-Нижневартовск». Разбился водитель «Тойота Камри».

По предварительным данным, «Тойота Камри»по управлением 24-летнего водителя двигалась со стороны Нижневартовска, Молодой мужчина уснул за рулем.

По рассказам очевидцев, машину повело влево, она пересекла встречную полосу, врезалась в дорожный знак на обочине, прокрутилась несколько метров и улетела в кювет. Водителя выбросило из машины, пассажиров в ней не было.

На момент приезда полиции парень был жив, его последними словами были: «Я уснул». Госавтоинспекторы выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU