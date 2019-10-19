Водитель из Нижневартовска в воспитательных целях убил пешехода
Конфликт между мужчинами произошел 4 октября в Нижневартовске. Пешеход нарушил ПДД и был смертельно наказан.
По информации следственного комитета Югры, 23-летний житель Нижневартовска подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Вечером 4 октября 42-летний нетрезвый мужчина начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент, одна из машин объехала мужчину и остановилась. Молодой водитель вышел из автомобиля и начал конфликт с пешеходом, в процессе ударив его кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму. Вскоре мужчина скончался.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU