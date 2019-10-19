Погорельцы дома Спортивная 5А в Нижневартовске благодарят строителей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-19T11:54:15+03:00

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Жильцы пятиэтажного дома, кровля которого сгорела прошедшим летом, возвращаются к обычной жизни. Ремонт в доме завершен, в квартирах жильцов еще идут работы. Накануне подрядчик подарил погорельцам двери.

Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте в группе «Привет сей час, Нижневартовск».

- Передаем привет от дома Спортивная 5 А. Наш дом этим летом потерпел пожар. Нам построили новую крышу теперь не зальет нас талым снегом, затерли швы в стенах. Сегодня утром компания «Стройдеталь» привезла со склада 18 дверей для жителей дома. Бесплатно раздали. К сожалению, на всех не хватило, но это тоже большая помощь. Спасибо, - пишет Виктория Масьянова.

Напомним, около 17:32 1 июля 2019 года в доме по адресу улица Спортивная, 5а в Нижневартовске произошло возгорание кровли. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Обошлось без пострадавших. Всего же в 62-квартирном доме проживают 190 человек.

14 миллионов 847 тысяч рублей выделено из резервного фонда правительства Югры для оказания материальной помощи погорельцам. Распоряжение, определяющее данные меры поддержки для семей, чье имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома, подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU