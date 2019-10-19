У предпринимателя из Советского полицейские изъяли весь алкоголь
Бизнесмен из Советского вновь попался на торговле спиртным без лицензии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в августе текущего года предприниматель привлекался к административной ответственности за это же нарушение и решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Будучи привлеченным к административной ответственности, бизнесмен совершил повторную незаконную продажу алкогольной продукции, что повлекло возбуждение уголовного дела.
Мужчине вновь грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года.
Алкогольная продукция изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU