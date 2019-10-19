СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-19T07:04:06+03:00

Погода в Югре 19 октября: переменная облачность и небольшой снегопад. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 19 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,-5 градусов, местами до -10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,-2 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -2 градуса.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU