2019-10-18T16:07:04+03:00
Звезды

Фестиваль кукольных театров пройдет в Сургуте

Горожанам представят 19 спектаклей десяти театров России
Алена Кульмухаметова
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Фестиваль кукольных театров пройдет в Сургуте. Фото с сайта pixabay.comФестиваль кукольных театров пройдет в Сургуте. Фото с сайта pixabay.com
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С 27 октября по 17 ноября в Сургуте пройдет V городской фестиваль «КУКЛАград», посвященный 425-летию основания города.

Организатор - театр актера и куклы «Петрушка», отмечает что за дни фестиваля сургутяне и гости города увидят 19 спектаклей десяти театров России из Москвы, Владимира, Набережных Челнов, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и, конечно, Сургута. Театральная программа подобрана таким образом, что и малыши, и школьники смогут выбрать спектакль по своему вкусу. На время проведения «КУКЛАграда» установлена специальная цена на билеты.

В новом театральном сезоне «Петрушка» удивит зрителей семью премьерами. Уже 20 октября на площадке кинозала «Галерея кино» состоится долгожданная премьера бэби-спектакля «Осень».

В преддверии новогоднего праздника театр порадует гостей и жителей Сургута театральным представлением «Фокус-покус, или Кот в мешке», спектаклем «Кот в сапогах». рождественской историей «Вертеп» и бэби-спектаклем «Первый снег». Совсем скоро вниманию зрителей представят спектакли «Фабрика слов» и «Теркин».

Во время проведения фестиваля на шести площадках будут организованы 50 мастер-классов, где дети смогут изготовить куклы своими руками. А еще на четырех площадках состоятся выставки авторских кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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