СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-18T15:59:04+03:00

Вартовчане создали петицию против строительства бизнес-центра на набережной. Фото с сайта pixabay.com

Горожане боятся, что место для прогулок горожан превратится в парковку

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Жители Нижневартовска намерены против строительства нового бизнес-центра и уже собирают подписи, создав петицию на платформе Change.org.

По информации «Федерал-пресс», петиция против строительства нового бизнес-центра на набережной реки Обь адресована директору городского департамента строительства Виктору Ситникову.

- Прошу всех объединиться и дать отпор строительству бизнес-центра на набережной. В городе Нижневартовск очень мало мест отдыха. Кроме того, строительство данного объекта приведет к нарушению прав жителей близ стоящих жилых домов, - пишет автор петиции Ольга Гадырка.

По мнению вартовчан, бизнес-центр нарушит общественное пространство, а сама набережная превратится в парковку для автомобилей.

Информацию о строительстве 12-этажного бизнес-центра на набережной Оби жителям подтвердили в городском департаменте строительства, а также в администрации.

- Проект был разработан в соответствии с реконструкцией набережной. Бизнес-центр должен гармонично вписаться в новый ландшафт и стать украшением, жемчужиной набережной, - уверены в администрации.

На момент публикации петицию подписало уже более 150 человек. Отметим, что опубликована она была 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU