2019-10-18T15:59:04+03:00
Общество

Вартовчане создали петицию против строительства бизнес-центра на набережной

Горожане боятся, что место для прогулок горожан превратится в парковку
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчане создали петицию против строительства бизнес-центра на набережной. Фото с сайта pixabay.comВартовчане создали петицию против строительства бизнес-центра на набережной. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Нижневартовска намерены против строительства нового бизнес-центра и уже собирают подписи, создав петицию на платформе Change.org.

По информации «Федерал-пресс», петиция против строительства нового бизнес-центра на набережной реки Обь адресована директору городского департамента строительства Виктору Ситникову.

- Прошу всех объединиться и дать отпор строительству бизнес-центра на набережной. В городе Нижневартовск очень мало мест отдыха. Кроме того, строительство данного объекта приведет к нарушению прав жителей близ стоящих жилых домов, - пишет автор петиции Ольга Гадырка.

По мнению вартовчан, бизнес-центр нарушит общественное пространство, а сама набережная превратится в парковку для автомобилей.

Информацию о строительстве 12-этажного бизнес-центра на набережной Оби жителям подтвердили в городском департаменте строительства, а также в администрации.

- Проект был разработан в соответствии с реконструкцией набережной. Бизнес-центр должен гармонично вписаться в новый ландшафт и стать украшением, жемчужиной набережной, - уверены в администрации.

На момент публикации петицию подписало уже более 150 человек. Отметим, что опубликована она была 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль кукольных театров пройдет в Сургуте
В Сургуте пройдет детский чемпионат по хоккею с шайбой
От вартовчан ждут заявок на фотоконкурс «Думы о городе»
В 30А микрорайоне Сургута концессионер построит школу на 1500 мест
В Нефтеюганске установлен памятник погибшим детям-гимнастам
В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец
Предприниматель из Югорска извинился за плесневелый хлеб в школьной столовой
В Урае полицейские раскрыли дачную кражу
В Нижневартовске до промышленной части города отремонтировали дорогу
В Радужном установили новую контейнерную площадку
В Нижневартовске директор школы был уволен за обвинение в вымогательстве
В Югре определен состав членов общественной палаты округа
В Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража
На мероприятиях в Ханты-Мансийске работают около 2000 волонтеров
Алексей Ракитский назначен на должность главного архитектора Югры
Жители Нижневартовска просят установить дополнительные светофоры
Житель Лянтора пинком в живот убил знакомого
В Югре идет подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Вартовчанин решил помочь бывшей жене, но нарвался на аферистов
Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда
Летом 2020 года Югра перейдет на «умные» счетчики электричества
Жительница Узбекистана дважды меняла имя, чтобы вернуться в Нижневартовск
В Югре могут появиться дата-центры
Сургутянина задержали с дозой наркотика