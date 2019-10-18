СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-18T15:50:21+03:00

В Сургуте пройдет детский чемпионат по хоккею с шайбой. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Детский чемпионат по хоккею с шайбой «Кубок Титана» среди детей 2004-2012 годов рождения пройдет на ледовой арене «Титан». В соревнованиях примут участие шесть команд из Пойковского, Сургутского района и города Сургута. Торжественное открытие мероприятия состоится 20 октября в 16:30.

Как сообщили в администрации Сургута, грант губернатора на проведение чемпионата организаторы получили в 2019 году. Благодаря этому у любительских команд появилась возможность наработать игровой опыт в условиях, которые приближены к профессиональным соревнованиям.

К участию в турнире допускаются дворовые команды, которые не играли в первенстве России. Причем в составе команд могут быть и девочки. Чемпионат начнется в октябре и продлится до апреля 2020 года.

Во время закрытия чемпионата состоится «Матч звезд» с участием лучших игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU