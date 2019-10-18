От вартовчан ждут заявок на фотоконкурс «Думы о городе»
Продолжается приём заявок для участия в фотоконкурсе «Думы о городе. Фото на память», посвящённый 25-летию со дня образования Думы Нижневартовска. Об этом заявили в администрации города.
Фотоконкурс проходит по трём номинациям: городской пейзаж, архитектура и ландшафты, мои любимые места города.
Организаторы отмечают, что лучшие работы творческого состязания определит специальная комиссия. Награждение призёров состоится в торжественной обстановке. Фотографии победителей, присланные на конкурс, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях Думы Нижневартовска и на баннерах на улицах столицы Самотлора.
Присылать заявки на участие в фотоконкурсе и работы можно до 31 октября 2019 года в информационный отдел Думы города по электронному адресу: bormotov@n-vartovsk.ru или kapanina@n-vartovsk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU