СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-18T15:37:54+03:00

От вартовчан ждут заявок на фотоконкурс «Думы о городе». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Продолжается приём заявок для участия в фотоконкурсе «Думы о городе. Фото на память», посвящённый 25-летию со дня образования Думы Нижневартовска. Об этом заявили в администрации города.

Фотоконкурс проходит по трём номинациям: городской пейзаж, архитектура и ландшафты, мои любимые места города.

Организаторы отмечают, что лучшие работы творческого состязания определит специальная комиссия. Награждение призёров состоится в торжественной обстановке. Фотографии победителей, присланные на конкурс, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях Думы Нижневартовска и на баннерах на улицах столицы Самотлора.

Присылать заявки на участие в фотоконкурсе и работы можно до 31 октября 2019 года в информационный отдел Думы города по электронному адресу: bormotov@n-vartovsk.ru или kapanina@n-vartovsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU