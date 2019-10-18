В Югре определен состав членов общественной палаты округа

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-18T13:03:41+03:00

Список есть на сайте правительства

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Глава региона Наталья Комарова подписала постановление «Об утверждении членов Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Напомним, в текущем году в связи с изменением в законодательстве формирование палаты осуществляется по новому принципу: 15 членов общественной палаты Югры по представлению зарегистрированных в автономном округе структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений утверждает глава региона, 15 – дума округа.

Члены общественной палаты, утвержденные губернатором и думой Югры, определят состав остальной одной трети членов палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Отметим, прием предложений по кандидатурам от общественных объединений и иных некоммерческих организаций осуществлялся со 2 по 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU