2019-10-18T12:53:05+03:00
Общество

На мероприятиях в Ханты-Мансийске работают около 2000 волонтеров

Их помощь распространяется на все сферы деятельности
Алена Кульмухаметова
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На мероприятиях в Ханты-Мансийске работают около 2000 волонтеров. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскНа мероприятиях в Ханты-Мансийске работают около 2000 волонтеров. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице прошло первое заседание Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества на территории города.

Волонтерство в Ханты-Мансийске – это одно из перспективных и актуальных направлений. Сегодня без волонтеров уже сложно представить проведение масштабных мероприятий. Порядка 2000 хантымансийцев в свободное время работают во благо других, не требуя при этом ни наград, ни денег. Их помощь распространяется на все сферы деятельности - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, общественная безопасность, спорт, образование, в том числе инклюзивное, медицина, медиасфера и так далее.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийске действуют 38 волонтерских сообществ. Каждое работает в своем направлении, и чтобы объединить их усилия «дорожной картой» установлено создание ресурсного центра добровольчества.

Отметим, ознакомиться с реестром добровольческих объединений можно на сайте «Молодежного центра»: молодежь-хм.рф, вкладка – добровольчество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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