Маленькую дочь югорчанки из Сирии доставят самолетом в Югру

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-18T06:55:54+03:00

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Трехлетнюю девочку, которая родилась в Сирии у находящейся в заключении уроженки Ханты-Мансийского автономного округа, вывезут к родственникам в Югру. Об этом сообщает tass.ru. В Югре малышка будет находиться под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни в новых условиях. Известно, что мама девочки уехала в Сирию вслед за мужем. Находясь в сирийской тюрьме она родила ребенка. Документов у малышки долгое время не было. Об ее отце данных нет.

Сейчас российские власти формируют группу детей на выезд из Сирии. Вывозить девочку будут как раз с ней. В конце года всех детей доставят в Москву, проведут обследования в больнице на протяжении нескольких дней. Планируется, что туда прилетят родственники девочки, а после этого они вместе вернутся в Югру.

Детский омбудсмен пояснила, что девочка, находясь в округе, будет под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни на новой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU