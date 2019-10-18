2019-10-18T06:55:54+03:00
Общество

Маленькую дочь югорчанки из Сирии доставят самолетом в Югру

Мама малышки находиться в тюрьме
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Маленькую дочь югорчанки из Сирии доставят самолетом в Югру. Фото с сайта pixabay.comМаленькую дочь югорчанки из Сирии доставят самолетом в Югру. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Трехлетнюю девочку, которая родилась в Сирии у находящейся в заключении уроженки Ханты-Мансийского автономного округа, вывезут к родственникам в Югру. Об этом сообщает tass.ru. В Югре малышка будет находиться под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни в новых условиях. Известно, что мама девочки уехала в Сирию вслед за мужем. Находясь в сирийской тюрьме она родила ребенка. Документов у малышки долгое время не было. Об ее отце данных нет.

Сейчас российские власти формируют группу детей на выезд из Сирии. Вывозить девочку будут как раз с ней. В конце года всех детей доставят в Москву, проведут обследования в больнице на протяжении нескольких дней. Планируется, что туда прилетят родственники девочки, а после этого они вместе вернутся в Югру.

Детский омбудсмен пояснила, что девочка, находясь в округе, будет под наблюдением специалистов, которые помогут ей адаптироваться к жизни на новой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда
Летом 2020 года Югра перейдет на «умные» счетчики электричества
Жительница Узбекистана дважды меняла имя, чтобы вернуться в Нижневартовск
В Югре могут появиться дата-центры
Сургутянина задержали с дозой наркотика
Югра вместе с РосдорНИИ будет работать над вопросами модернизации дорожной сферы
За попытку кражи 19 флаконов шампуня задержана вартовчанка
В Нижневартовске у школы искусств обустроили стоянку
Югорчане поверили мошенникам из соцсетей и лишились сбережений
В Югре открыли памятный знак легендарного спортсмена
Под Сургутом в массовом ДТП погибли два человека
Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе
За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 16 человек
В Ханты-Мансийске строители убрали пандус у дома и предложили жильцам спускать коляски «боком»
Детские сады Сургута оснастили оборудованием на миллиард рублей
В Лангепасе уклонисту выписали штраф
Погода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад
Альфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%
Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом
Жительница Нефтеюганска перевела мошенникам 42 тысячи рублей ради компенсации за таблетки
Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона
В Сургуте исчезнут бесхозные проезды
В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат
В Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные»